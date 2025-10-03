Ahmet Minguzzi davasında yeni delil: Katil zanlısının gönderdiği mektup ortaya çıktı

'Aslanlar gibi yatar çıkarız'

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.