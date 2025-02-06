Annesinin kucağında enkaz altında kalmıştı: Hasan bebek protezle yaşama tutundu

"İnsanın hayalinin almayacağı şeyler gördük"

Tedavi için bir araç ayarlayıp Adana'ya geldiklerini söyleyen Aylin Türk, "Hastanelerden yıkılmayan bir tek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi kalmıştı. Her yer kan revan içindeydi. Orada insanın aklının hayalinin almayacağı şeyler gördük. Sonra araba ayarlayıp gece Adana'ya gittik ve tedavi olduk. Hatay'a dönüp çadır ararken tanıştığımız bir ağabey vasıtasıyla Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştık. Burada Hasan'ın ücretsiz protezini taktırdık. O gün bizim için çok şahane bir gündü" diye konuştu.