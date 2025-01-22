Antalya'da sel felaketi: Körfez çamur rengine büründü, dolu yağışı seralara zarar verdi

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugün ilçemiz ne yazık ki şiddetli bir dolu ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Beymelek Mahallemizde cam seralarımız başta olmak üzere büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin ve hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyet, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Belediyemizin tüm ekipleri ve iş makineleri şu anda sahada. Kapanan yollarımızı açmak, selin getirdiği tahribatı temizlemek ve vatandaşlarımıza destek olmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi. (