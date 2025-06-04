Beş adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir? 15 liralık işlem için 7 bin 438 lira ödemeyin

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:





Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.