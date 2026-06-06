Bitlis'te beş ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

'GÜNDE 2 KEZ SAĞIM YAPIYORUZ'





Göçerlerden Şevket Erkin, "Bu yıl Mardin Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Buraya kamyonlarla hayvanlarımızı getirdik. Günde 2 kez sağım yapıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sütlerden peynir üretimi yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Daha sonra da evlerimizi buraya getireceğiz. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havaların soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz" dedi.