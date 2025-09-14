Bolu'da ayı dehşeti: Peşinden gelip yakaladı sonrası korkunç, 'Çocuklarım nasıl geçinecek' diye düşündüm'

"O an çocuklarımı düşündüm"





Kan, ayının saldırısı sırasında çocuklarını düşündüğünü ifade ederek, "O an, ’Çocuklarım ne olacak?’, 4 çocuk var, ’Nasıl geçim sağlayacaklar?’ diye düşündüm. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı, elimde kesici-delici alet de yoktu. Yüzümü ısırmasın diye elimle yüzümü tuttum. Biraz mücadele ettik" diye konuştu.