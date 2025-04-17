Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı: 'Bu arabayla gezmekten utanıyorum'

O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.