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Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı: 'Bu arabayla gezmekten utanıyorum'

Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı: 'Bu arabayla gezmekten utanıyorum'

09:4117/04/2025, Thursday
G: 17/04/2025, Thursday
IHA
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. Alevleri görerek bölgeye gidenler olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.

Sakarya Arifiye'de bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisinde bulunan dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru yöneldi

Otomobilin yandığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.

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