Deprem sandılar: Güngören'de 6 katlı binanın yanında toprak kayması oldu, bahçe çöktü binada çatlaklar oluştu

Bina sakinlerinden Müjde Çiçek ise, "Biz sabah saatlerinde uyandık zaten. Eşim uyandırdı beni, 'Kalk deprem oluyor' dedi. Ben de çocukların yanına gittim. Kalktıktan sonra eşim, 'Yok, duvar çökmüş' dedi. Eşimle aşağı inemedik, gece geç saat diye. Sabah geldik, baktık duvar çökmüş. Zabıtalar geldiler buraya. Hiçbir şey yapmadılar. Adam bize dedi ki, 'Ben buraya duvar öreceğim. Sağlam olacak' dedi. Buraya çimento döktüler gittiler" dedi.







