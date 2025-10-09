Kilisenin milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlık'ta önemli bir yere sahip Saint George adına yapıldığını belirten Gizligöl, şunları kaydetti:





"Sasaniler döneminde burası saraya dönüştürülmüş. 12. yüzyılda ise bir dönem medrese olarak kullanıldığını biliyoruz. Depremde hasar gördüğü için restorasyon çalışması yaklaşık iki yıl devam etti. Restorasyonla kubbesindeki parmak izi görünümü daha belirgin hale geldi."





Ziyarete açıldığı 10 Ağustos'tan bu yana sosyal medyada yapılan paylaşımların da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Gizligöl, kilisenin iki kubbesinin bulunduğunu, en önemlisinin de iç kısımdaki kubbe olduğunu anlattı.



