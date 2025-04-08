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Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkaran Ozan Özcan'a ve ailesine tehditlerin arkası kesilmiyor: 'Kafanda iki delik açılacak'

Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkaran Ozan Özcan'a ve ailesine tehditlerin arkası kesilmiyor: 'Kafanda iki delik açılacak'

11:448/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İmamoğlu’nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024’te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan tehdit edilmeye devam ediyor. Sosyal medyadan kendisine gönderilen mesajları ve fotoğrafları paylaşan Özcan, can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyor.

 Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması hakkında suç duyurusunda bulunan ve ölüm tehditleri alan Ozan Özcan'a yönelik tehditlere bir yenisi daha eklendi.

Özcan'a mesaj atan bir kişi "Ekrem Başkanla uğraşmayacaktın, eve giderken arkanı kolla" şeklinde mesaj atarak silah ve mermi fotoğrafıyla ölüm tehdidi yağdırdı.



Özcan'a gelen yeni tehdit mesajları ise kan dondurdu. Özcan, tehditlerden dolayı 2 haftadır evine gidemediğini söyledi.


Ozan Özcan, diğer bir tehdit mesajında ise ailesiyle tehdit edildi.

Mesajların diğerinde ise Ozan Özcan, başından vurulmakla korkutuluyor.

#ekrem imamoğlu
#ozan özcan
#tehdit

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