Elazığ'da arkeolojik kazılarda yaklaşık 6 bin yıllık 'boğa başlı sunak' bulundu

"Boğa başına benzediği için bu ismi verdik"





Elazığ Müze Müdürü Tadım Kalesi ve Höyüğü Kazı Başkanı Ziya Kılınç​​​​​​​, bu yıl Palu Kalesi kazısı ile "Geleceği Miras Projesi" kapsamına alınan Salkaya ile Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarıyla üç kazı çalışmasını aynı anda yürüttüklerini söyledi.





Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan çok sayıda buluntunun Elazığ'ın tarihi, turistik ve kültürel değerine daha da değer kattığını vurgulayan Kılınç, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.