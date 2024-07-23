Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü: Bağımsızlık savaşının temelleri atıldı

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinever Esin Derinsu Dayı, Erzurum Kongresi'nin milli mücadele tarihinde önemli bir yerinin olduğunu söyledi.





Dayı, Erzurum'daki kongrenin Sivas Kongresi'nin ön hazırlığı olduğunu belirterek, "Kısmen genişletilmiştir, Heyet-i Temsiliye'nin sayısı arttırılmıştır. Çünkü Türkiye'nin diğer tarafından da temsilcileri alınmıştır. Erzurum Kongresi'nde yakın tarihimiz, genel Türk tarihi için ve Türk Milli Mücadelesi için çok önemli ve her zaman geçerli olan kararlar alınmıştır." dedi.



