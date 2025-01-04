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Türkiye Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Adana'da beş bin kişiye lokma tatlısı dağıtıldı

Türkiye Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Adana'da beş bin kişiye lokma tatlısı dağıtıldı

20:224/01/2025, Cumartesi
IHA
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına Adana'da şarkıları çalınarak 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıtıldı.

Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da geçtiğimiz gün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü memleketi Adana'daki sevenlerini yasa boğdu.


Lokma tatlısı dağıtıldı


Adana'da Ferdi Tayfur hayranı tekstilci Ufuk Doyuran ise merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki mağazasının önünde 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttı. Ferdi Tayfur'un fotoğraflarının yer aldığı dövizler tatlı tezgahına asılırken mağazadan da Ferdi Tayfur'un müzikleri çalındı.

“Çok sevdiğimiz birisiydi”


Lokma tatlısı dağıtan Ufuk Doyuran, “Ferdi Tayfur Adana'mızın sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun anısın bugün 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttık. Cenazesine de inşallah katılacağım. Çok sevdiğimiz birisiydi. Allah rahmet eylesin” dedi.

Lokma tatlısı alan Handan Gergin isimli vatandaş ise Ferdi Tayfur'un ölüm haberini duyduğunda üzüldüğünü, şarkılarını çok sevdiğini söyledi.


Abdullah Emirdoğan isimli vatandaş, “Ferdi Tayfur'un müziklerinin çalındığını duyup geldim. Allah razı olsun bunu düşünen kişiden. Çok güzel bir davranış” diye konuştu.


#Ferdi Tayfur
#Lokma
#Adana

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