“Çok sevdiğimiz birisiydi”





Lokma tatlısı dağıtan Ufuk Doyuran, “Ferdi Tayfur Adana'mızın sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun anısın bugün 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttık. Cenazesine de inşallah katılacağım. Çok sevdiğimiz birisiydi. Allah rahmet eylesin” dedi.