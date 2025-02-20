Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Filistinli saha komutanı açıkladı: İsrail'in öldürdüğü esirlere İslam'ın emrettiği gibi baktık

Filistinli saha komutanı açıkladı: İsrail'in öldürdüğü esirlere İslam'ın emrettiği gibi baktık

Semih Kara
Semih Kara
15:0620/02/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
<p>Hamas, İsrail bombardımanında ölen 'Bibas' ailesinden 4 kişinin naaşını bugün Kızılhaç'a teslim etti.</p>
Hamas, İsrail bombardımanında ölen 'Bibas' ailesinden 4 kişinin naaşını bugün Kızılhaç'a teslim etti.

Gazze'deki bir saha komutanı, bugün cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden Shiri Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduklarını ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söyledi. Bibas, İsrail istihbaratının en gizli birliklerinden olan Birim 8200'de görev yapıyordu.

Filistinli komutan açıkladı

Bugün yapılan esir takası sırasında konuşan El Mücahidin Hareketi mensubu Filistinli saha komutanı, Bibas'ın esir tutulduğu şartlara ilişkin bilgi verdi.

Casusluk biriminde görevliydi

Filistinli komutan, Bibas'ın İsrail ordusunun Güney Bölge Komutanlığına bağlı Gazze Tümeni'nde görev yaptığını, elektronik casusluktan sorumlu Birim 8200'de çalıştığını belirtti.

İslam'ın emrettiği üzere...

Saha komutanı, "Esir alındığında ona olan şefkatimizden çocuklarını (Kfir ve Ariel) da ona verdik. Onlara güvenli ve rahat bir yerde barınma imkanı sağladık. Dinimiz İslam'ın da emrettiği üzere onlara iyi davrandık." dedi.

İsrail bombardımanında öldüler

Bibas ailesinin İsrail saldırısında öldüğünü söyleyen Filistinli komutan, "Ancak bu Nazi İsrail ordusunun vahşi ve ayrım gözetmeyen bombardımanları nedeniyle, kendilerini esir alan kişilerle birlikte öldüler." ifadelerini kullandı.

İsrail medyası doğrulamıştı

İsrail ordu radyosunun haberinde de Bibas ailesinin İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda tutulduğu aktarılmıştı.

İsrail ordusunun gizli birliği

Birim 8200, sinyal istihbaratı (SIGINT) toplamaktan ve kod çözmeden sorumlu İsrail İstihbarat Kolordusu birimidir.

İnternetten istihbarat topluyor

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) toplamaktan sorumlu olan Birim 8200, sosyal medya, internet ortamı, televizyon, radyo, gazeteleri inceleyerek askeri istihbarat bilgileri toplamakla sorumludur.

İstihbaratın çoğu OSINT yoluyla ediniliyor

İddialara göre terör devleti İsrail'in elde ettiği istihbarat bilgilerinin yarısından fazlası, Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) yoluyla elde edilmektedir.

#İsrail
#Hamas
#esir takası
#Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT)
#Birim 8200
#İslam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş, Hakkari, Bingöl, Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma için Valilik açıklaması geldi mi?