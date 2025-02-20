Filistinli saha komutanı açıkladı: İsrail'in öldürdüğü esirlere İslam'ın emrettiği gibi baktık

Gazze'deki bir saha komutanı, bugün cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden Shiri Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduklarını ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söyledi. Bibas, İsrail istihbaratının en gizli birliklerinden olan Birim 8200'de görev yapıyordu.

1 /8 Filistinli komutan açıkladı Bugün yapılan esir takası sırasında konuşan El Mücahidin Hareketi mensubu Filistinli saha komutanı, Bibas'ın esir tutulduğu şartlara ilişkin bilgi verdi.

2 /8 Casusluk biriminde görevliydi Filistinli komutan, Bibas'ın İsrail ordusunun Güney Bölge Komutanlığına bağlı Gazze Tümeni'nde görev yaptığını, elektronik casusluktan sorumlu Birim 8200'de çalıştığını belirtti.

3 /8 İslam'ın emrettiği üzere... Saha komutanı, "Esir alındığında ona olan şefkatimizden çocuklarını (Kfir ve Ariel) da ona verdik. Onlara güvenli ve rahat bir yerde barınma imkanı sağladık. Dinimiz İslam'ın da emrettiği üzere onlara iyi davrandık." dedi.

4 /8 İsrail bombardımanında öldüler Bibas ailesinin İsrail saldırısında öldüğünü söyleyen Filistinli komutan, "Ancak bu Nazi İsrail ordusunun vahşi ve ayrım gözetmeyen bombardımanları nedeniyle, kendilerini esir alan kişilerle birlikte öldüler." ifadelerini kullandı.

5 /8 İsrail medyası doğrulamıştı İsrail ordu radyosunun haberinde de Bibas ailesinin İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda tutulduğu aktarılmıştı.

6 /8 İsrail ordusunun gizli birliği Birim 8200, sinyal istihbaratı (SIGINT) toplamaktan ve kod çözmeden sorumlu İsrail İstihbarat Kolordusu birimidir.

7 /8 İnternetten istihbarat topluyor Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) toplamaktan sorumlu olan Birim 8200, sosyal medya, internet ortamı, televizyon, radyo, gazeteleri inceleyerek askeri istihbarat bilgileri toplamakla sorumludur.