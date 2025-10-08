Yeni Şafak
Gaziantep’te kamyonet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

23:318/10/2025, Çarşamba
IHA
Gaziantep’te bir kamyonetin önünde seyir halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nizip-Gaziantep D400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. (24) idaresindeki 27 AJV 595 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Y.A (54) yönetimindeki 63 AB 614 kamyona arkadan çarptı. 

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 27 AJV 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yakup Acun’un (20) hayatını kaybettiğini belirledi. 

Ağır yaralanan sürücü Y.A ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Yakup Acun’un cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


#Gaziantep
#Trafik kazası
#Ölüm
