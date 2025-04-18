Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım. Bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok. Bu konuda Baki ile Yavuz'un hiçbir ilgisi yoktur. Ben kendilerini 20 yıldır tanıdığım için üzerine katarak ben söyledim. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı konu buraya kadar gelmiştir. Söylediklerim tamamen boşboğazlıktandır" dedi.