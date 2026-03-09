Hataylı terzi dükkanının camına astığı yazı ile cimrileri hedef aldı: 'Onların inadına yazıyı kaldırmayacağım'

"Normalde kefenin cebi olmaz ama cimri insanlar için bu yazıyı yazdım"





Camda asılı olan yazının ilgi odağı olduğunu söyleyen terzi Niyazi Altınöz, "30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Giysileri kısaltma ve daraltma yapıyoruz. ’Kefene cep dikilir’ yazısını cimriler için yaptım. Bazı müşterilerimizin içinde çok cimriler var, ben de onlara kefenin cebi yok diyorum. Bunu sürekli söylediğim için bu yazıyı yazma gereği duydum. Müşteriler tarafından ilginç karşılanıyor. ’Kefene cep dikilir diyen bir terzi var’ diyerek iş yerime geliyorlar. İş yerime gelip bu yazıyı neden yazdığımı soruyorlar. İnsanların bazılarının komiğine gelirken bazılarının da çok hoşuna gidiyor. Yazının fotoğrafını çeken çok oluyor...