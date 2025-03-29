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İki yaşındaki çocuk araçta kilitli kaldı: Mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İki yaşındaki çocuk araçta kilitli kaldı: Mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

19:0229/03/2025, Cumartesi
DHA
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, anne- babasının otomobilde unuttuğu anahtarla oynadığı sırada kapılarını kilitlediği araçta mahsur kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin otomobilde bıraktığı ismi açıklanmayan 2 yaşındaki kız çocuğu, anahtarı eline alarak oynadığı sırada kapıları kilitledi.

Bir süre sonra otomobilin başına dönen aile kapıların açılmadığını fark ederek, çocuklarına kapıyı açtırmaya çalıştı. Ailenin başarılı olamaması üzerine ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Çevrede toplananlar da uzun uğraşlara rağmen kapıları açmayı başaramadı. Yaklaşık 1,5 saat otomobilde kilitli kalan çocuk, Keşan Belediyesi Kaza- Kırım ekibinin otomobilin camını kırmasıyla kurtarıldı.

Kurtarılan çocuk, anne ve babasına sarılarak ağladı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#Edirne
#Otomobil
#Anahtar

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