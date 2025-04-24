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İstanbul'da depremi fırsat bildiler: Panik anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'da depremi fırsat bildiler: Panik anında 'pes' dedirten olay!

12:5624/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.</p>
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar can güvenliği için sokaklara akın ederken, Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Panikle boşaltılan bir apartmana hırsızlık yapmak amacıyla giren iki kadın, eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilince hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, depremin ardından yaşanan kaosun başka bir yüzünü gözler önüne serdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

"AYNUR ABLAYA GELDİK"


Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.


Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

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