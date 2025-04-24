İstanbul'da depremi fırsat bildiler: Panik anında 'pes' dedirten olay!

"AYNUR ABLAYA GELDİK"





Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.





Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.