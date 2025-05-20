Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbullular o tarihe dikkat: İETT otobüsleri kontak kapatacak

İstanbullular o tarihe dikkat: İETT otobüsleri kontak kapatacak

10:1820/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Her gün yollarda ulaşım çilesi yaşayan İstanbullular bu kez de İBB'den maaş alamayan halk otobüsü şoförlerinin kontak kapatma eylemi ile karşı karşıya. Megakentteki toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan İETT otobüsleri yaşanan ödeme sorunlarına tepki göstererek kontak kapatmaya hazırlanıyor.</p>
Her gün yollarda ulaşım çilesi yaşayan İstanbullular bu kez de İBB'den maaş alamayan halk otobüsü şoförlerinin kontak kapatma eylemi ile karşı karşıya. Megakentteki toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan İETT otobüsleri yaşanan ödeme sorunlarına tepki göstererek kontak kapatmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Kentin dört bir yanında sefer yapan binlerce özel halk otobüsü için dikkat çeken bir karar alındığını açıklayan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, ulaşımda önemli bir role sahip bu araçların belirli bir gün hizmet dışı kalacağı açıklandı. Kararın arkasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamama sorunu yatıyor. İşte İETT otobüslerinin kontak kapatacağı o tarih.

İETT OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?


İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şehir genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin bir gün boyunca kontak kapatacağını duyurdu.


Açıklamada, bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle alındığı belirtilirken tarih olarak ise 22 Mayıs işaret edildi.

3 Bin Araç Hizmet Dışı Kalacak


Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.


Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor


Özel halk otobüslerinin devre dışı kalacağı tarihte İstanbul’da ciddi ulaşım aksamalarının yaşanabileceği öngörülüyor.


Şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahip bu otobüslerin devreden çıkması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergâhlara yönlendirebilir.

Otobüs işletmecileri yaşanan ödeme sorununa çözüm bulunmasını talep ederken, bu kararın ilerleyen günlerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

#İstanbul
#İETT
#otobüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?