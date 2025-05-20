Her gün yollarda ulaşım çilesi yaşayan İstanbullular bu kez de İBB'den maaş alamayan halk otobüsü şoförlerinin kontak kapatma eylemi ile karşı karşıya. Megakentteki toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan İETT otobüsleri yaşanan ödeme sorunlarına tepki göstererek kontak kapatmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Kentin dört bir yanında sefer yapan binlerce özel halk otobüsü için dikkat çeken bir karar alındığını açıklayan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, ulaşımda önemli bir role sahip bu araçların belirli bir gün hizmet dışı kalacağı açıklandı. Kararın arkasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamama sorunu yatıyor. İşte İETT otobüslerinin kontak kapatacağı o tarih.

1 /6 İETT OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şehir genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin bir gün boyunca kontak kapatacağını duyurdu.



2 /6 Açıklamada, bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle alındığı belirtilirken tarih olarak ise 22 Mayıs işaret edildi.

3 /6 3 Bin Araç Hizmet Dışı Kalacak

Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.



4 /6 Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor

Özel halk otobüslerinin devre dışı kalacağı tarihte İstanbul’da ciddi ulaşım aksamalarının yaşanabileceği öngörülüyor.



5 /6 Şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahip bu otobüslerin devreden çıkması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergâhlara yönlendirebilir.