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İstanbul'da toprak kayması: Sultanbeyli'de boru tamir eden kişi göçük altında kalarak yaralandı

İstanbul'da toprak kayması: Sultanbeyli'de boru tamir eden kişi göçük altında kalarak yaralandı

23:1130/04/2025, Çarşamba
DHA
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Sultanbeyli'de bir apartmanın gider borusunu tamir etmek için kazı yapan R.K.(53), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan R.K., hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 20.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan R.K., binanın gider borusunu tamir etmek için bahçeyi kazarak boruyu buldu.

 R.K. boru üzerinde çalıştığı sırada, toprak kayması meydana geldi. Belden aşağısı toprak altında kalan R.K.'nın sesini duyanlar, durumu ihbar etti.

 Bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan R.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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