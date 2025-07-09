Kadınlar mı daha uzun yaşıyor, erkekler mi? Veriler açıklandı Türkiye'de tablo netleşti

Toplam doğurganlık hızı 2024 yılında 1,48 çocuk olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasından yüksek olduğu görüldü.





Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2024 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,3 yıl, erkekler için 70,7 yıl ve kadınlar için 76,0 yıl olduğu görüldü





Ülkelerin 2024 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,6 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 84,3 yıl ile San Marino ve 82,3 yıl ile Avustralya ve Andorra izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,4 yıl ile Çad oldu. Bu ülkeyi 54,3 yıl ile Nijerya ve 54,8 yıl ile Güney Sudan izledi.