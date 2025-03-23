Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağış, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, doğuda ise çığ ve don tehlikesine karşı uyardı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Don ve buzlanma uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşeceği bu saatlerde, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Çığ riskine karşı dikkatli olunmalı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve yerel yönetimleri heyelan, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimelerine karşı uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.
Hava sıcaklığı artıyor
Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklıklarında batı bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde sıcaklıkların 6-8 derece artacağı öngörülüyor. Bu yükseliş, don ve çığ gibi olaylarla birlikte ani erimelere sebep olabilir.
Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum bazı bölgelerde hava sıcaklıklarını etkileyebilir. Tarım yapan vatandaşlar için zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif yer yer orta kuvvette don bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İZMİR
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.