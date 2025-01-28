Kartalkaya'daki yangın faciasında otel sahibinin korkunç talimatı ortaya çıktı: Kimseye haber vermeyin

"Otel sahibinin denetimlerden bilgisi vardır"





Ardından odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras'a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül'ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır.