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Kayıp Neçir Kom için jandarma sahada

Kayıp Neçir Kom için jandarma sahada

09:2515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
IHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde 10 Mayıs tarihinde piknik yaparken su kenarında dengesini kaybederek dereye düşen 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde 10 Mayıs 2025 tarihinde Avaşin Deresi kenarında piknik yaparken dengesini kaybederek suya düşen Neçir Kom'u arama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülüyor.


Çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama (SAK) Timi, emniyet güçleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve iş makineleriyle destek veriliyor.


Bölge drone ile havadan taranırken hem su yüzeyinde hem de su altında yapılan arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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