Kayısı toplarken ölümden döndüler mahalleli diken üstünde: Gökten kaya düştü

"Deyim yerindeyse gökten kaya düştü"





Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın hala etkisinde olduklarını vurguladı.

Yaralanan veya ölen kimsenin olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:





"Kardeşim ve yeğenlerim, misafirlerimizle birlikte kayanın düştüğü yerde kayısı toplarken, deyim yerindeyse gökten kaya düştü. 6-7 metre ileriye düşseydi 2-3 kişi ölmüştü, ezilmişti, kurtulma şansları yoktu. Eve gelse evi yıkardı ve şu an korku içindeyiz."