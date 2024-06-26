|
Gündem

Kayısı toplarken ölümden döndüler mahalleli diken üstünde: Gökten kaya düştü

20:57 - 26/06/2024 Çarşamba
AA

Hatay'ın Defne ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kaya parçası bir evin bahçesine düştü. Selim Altınöz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

1/ 4

Dursunlu Mahallesi'nde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Altınöz ailesine ait bahçedeki 2 ağaç zarar gördü.


Selim Altınöz yeğenleriyle bahçedeki meyveleri toplarken olayın yaşandığını söyledi.

2/ 4

Büyük panik yaşadıklarını aktaran Altınöz, "Sesle birlikte irkildik ve korktuk hatta elimizdeki kovayı da bıraktık kaçtık. Tabii 5-6 metre kaçamadan kaya yakınımıza düştü, hala panik halindeyiz." diye konuştu.

3/ 4

"Deyim yerindeyse gökten kaya düştü"


Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın hala etkisinde olduklarını vurguladı.

Yaralanan veya ölen kimsenin olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:


"Kardeşim ve yeğenlerim, misafirlerimizle birlikte kayanın düştüğü yerde kayısı toplarken, deyim yerindeyse gökten kaya düştü. 6-7 metre ileriye düşseydi 2-3 kişi ölmüştü, ezilmişti, kurtulma şansları yoktu. Eve gelse evi yıkardı ve şu an korku içindeyiz."

4/ 4

Altınöz, olayın ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını, yetkililerden de olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

#Hatay
#Kaya
#Bahçe
6 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?