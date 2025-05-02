Kayseri'de dolu ve sağanak etkili oldu: İşte Kayseri 5 günlük hava durumu tahminleri

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak, kent genelinde etkili oldu. Kent merkezinde saat 18.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü. İşte Kayseri'nin 5 günlük hava durumu tahminlerini ve kentten son gelişmeler.
Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağmur nedeniyle yolların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
YOLLAR KAPANDI, ULAŞIM AKSADI
Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında sağanak sonrası yolun bir bölümü kapandı.
Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı.
KAYSERİ HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;
Cumartesi: 11° Yağmurlu
Pazar: 9° Yağmurlu
Pazartesi: 13°Yağmurlu
Salı: 16° Güneşli
Çarşamba: 16° Güneşli