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Kentin zirvesindeki tek mezarın sırrı: Perşembe günleri ışık görülüyor herkes rivayetini konuşuyor

Kentin zirvesindeki tek mezarın sırrı: Perşembe günleri ışık görülüyor herkes rivayetini konuşuyor

13:403/05/2025, Cumartesi
IHA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bin 200 rakımda bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen tek mezar, yalnızlığıyla sırrını koruyor. Rivayetleri dilde dile dolaşan mezarda perşembe günleri yanan pembe ışık ise onu daha gizemli bir hale getiriyor.

İskenderun ilçesinin Suçıkağı Mahallesi'nde kentin zirve noktasında yamaç paraşütü alanı olarak bilinen bin 200 rakımdaki bölgede yaşam alanı olmamasına rağmen tek mezar bulunuyor.

Yalnızlığıyla bilinen ve çeşitli rivayetlerle anılan mezar vatandaşlarda merak uyandırıyor. Görenlerin dikkatini çeken ve üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan tek mezar, metrelerce yüksekte olmasına rağmen bölgede birçok vatandaş tarafından da biliniyor.

"Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var"


Mezarın çeşitli rivayetlerle anıldığını ve annesinden mezarın rivayetini duyduğunu anlatan 81 yaşındaki Emine Bilgin, "Benim annemden bu yana mezar orada var. Şu an orası yamaç paraşütü alanı olarak kullanılıyor ve paraşütçüler tarafından 20 yıl önce mezarın etrafını çevirdiler. 

"Daha önceden orada evler vardı ve orada otururlarmış. Mezarın bulunduğu yer daha önce çökmüş ve çamaşır kazanının altında bir çocuk kalmış orada ölmemiş. "

"Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var. Perşembe günleri orada bulunan mezarın üzerine bir top kadar ışık mezara doğru düşer. Bu mezara rahatsız olanlar gider orada uyur" şeklinde konuştu.

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