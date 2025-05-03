Kentin zirvesindeki tek mezarın sırrı: Perşembe günleri ışık görülüyor herkes rivayetini konuşuyor

"Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var"





Mezarın çeşitli rivayetlerle anıldığını ve annesinden mezarın rivayetini duyduğunu anlatan 81 yaşındaki Emine Bilgin, "Benim annemden bu yana mezar orada var. Şu an orası yamaç paraşütü alanı olarak kullanılıyor ve paraşütçüler tarafından 20 yıl önce mezarın etrafını çevirdiler.