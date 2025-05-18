Kiracı, Rus Zhanna Khudiakova'nın hayatını kabusa çevirdi: 4 yıldır apartman bodrumunda yaşıyor

BANYO, MUTFAK OLMADAN…





Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya'da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL'ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum. 4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.







