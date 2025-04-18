Küçükçekmece'de sosyal medya dolandırıcılığı: Kargom var yalanıyla 283 bin lira dolandırdı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Y.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kişi tarafından dolandırıldı. Y.A.'ya, yurt dışından gönderileceği iddia edilen kargoların teslim alınmasında yardımcı olması karşılığında kandırılırken tam 283 bin lirasını kaybetti. Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheli S.G.’yi gözaltına aldı.
Y.A.'ya da kargo güvenliği için ödeme yapması gerektiğini kendisinin dönünce kargoları alıp ödemeyi iade edeceğini söyledi.
283 BİN LİRA KAPTIRDI
Bu duruma inanan Y.A. yurtdışından gelen kargolara yaklaşık 283 bin lira para ödedi. Ama sözde arkadaşı her gün yeni bir kargo gönderiyordu ve sürekli para ödemesini istiyordu.
Sabah'ta yer alan habere göre; bu durumdan şüphelenen Y.A. durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda sahte hesap açıp Y.A.'yı dolandırdığı iddia edilen S.G. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.