Küçükçekmece'de sosyal medya dolandırıcılığı: Kargom var yalanıyla 283 bin lira dolandırdı

Küçükçekmece'de yaşayan Y.A. sosyal medya üzerinden sözde yabancı uyruklu bir kişi ile tanıştı. Bir süre muhabbet edip arkadaş olan ikili ilişkilerini devam ettirdiler. Yabancı uyruklu kişi içerisinde çok değerli eşyaların olduğu bir kargo gönderdiğini bu kargonun Türkiye'den alınması gerektiğini söyledi.