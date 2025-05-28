Kurban pazarları hem satıcının hem alıcının yüzünü güldürdü: Büyük bölümü satıldı

Ahmet Mısırcı da fiyatların makul seviyelerde olduğunu vurgulayarak, "5-6 hayvanım kaldı. Bayrama kadar biter. 250 kiloluk hayvanlar 150-160 bin TL, dişiler ise 80-100 bin TL arası. Kurban fiyatları aşırı değil, vatandaş bütçesine göre hayvan bulabiliyor" şeklinde konuştu. Pazardaki yoğun ilgiden memnun kalan Celal Payze ise, "Durum gayet iyi. Kendi kapımda büyüttüğüm hayvanları sattım. Koyunları 15-20 bin TL'ye verdik. Yaklaşık 100 koyun, 25-30 da büyükbaş sattık. Bu sene bereketli geçti" ifadelerini kullandı.



