Kurdeleyi kesmek onların hakkı: Okullarını tamir edip açılışını yaptılar

Ana sınıfı oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getiren Ilgaz, şunları kaydetti:





"Ana sınıfımızı yenilemenin bize birçok kazancı oldu. 3 kadın öğretmen olarak boya ve sıva yapmayı hatta parke döşemeyi bile öğrendik. Bunu yapmak çok eğlenceliydi. Bu işi yaparken çocuklar ve velilerle daha çok kaynaştık. El birliği yaparak heyecan ve mutlulukla ana sınıfımızı yeniledik. Tüm emekler çocuklar içindi. Onlar da bizimle çalıştılar, heyecanlandılar, çok güzel vakit geçirdiler. Açılışı yapmayı onlar hak etti."