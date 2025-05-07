Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki zorunlu eğitim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. 4 yıllık lise eğitimine alternatif olarak masaya konan 3 yeni modelin detayları merak edilirken gündemde olan modellere göre MEB, lise son sınıfı üniversiteye hazırlık yılına dönüştürmeyi, öğrencilerin 10. sınıftan sonra isterlerse mezun olabilmelerini ya da yaşa bağlı esneklik sağlanmasını değerlendiriyor. Yeni modellerle beraber sistemin öğrenci merkezli ve daha esnek bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Peki, liselerde eğitim sistemi değişecek mi, hangi model uygulanacak? İşte detaylar…
MEB’den 3 Yeni Model: 3+1, 2+2 ve Yaş Temelli Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde zorunlu eğitimin yapısını değiştirmek üzere önemli adımlar atıyor.
2012’den bu yana uygulanan 4+4+4 sisteminin özellikle son 4 yıllık lise ayağı yeniden tartışmaya açıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Bakanlık, daha esnek ve öğrenci merkezli bir yapı için üç ayrı model üzerinde duruyor: 3+1, 2+2 ve yaşa dayalı model.
3+1 modelinde, öğrenciler ilk 3 yılda zorunlu eğitimi tamamlayacak, 12. sınıf ise tercihe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılına dönüştürülecek. Bu modelde diploma 3 yılda verilecek.
2+2 modelinde ise 10. sınıfı tamamlayan öğrenciye diploma verilmesi öngörülüyor. İsteyenler akademik eğitimlerine devam ederek iki yıl daha okuyabilecek. Böylece zorunlu eğitim süresi kısalacak.
Yaş temelli model ise daha radikal bir öneri içeriyor. Bu modelde 16 yaşını dolduran öğrencinin zorunlu eğitimden muaf tutulması ya da liseyi tümüyle isteğe bağlı hale getirmek tartışılıyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredata geçilirken, liselerdeki dönüşüm için de eğitim uzmanlarının, STK’ların ve ilgili paydaşların görüşleri alınmaya başlandı. MEB, hem öğrencilerin akademik hem de bireysel gelişimlerini ön planda tutacak bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyor.
Uluslararası örneklerde de benzer yaklaşımlar görülüyor. Örneğin ABD ve Almanya'da zorunlu eğitim yaşa göre belirlenirken, Japonya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde sistem daha kısa süreli zorunlu eğitime dayanıyor.
Bakan Yusuf Tekin, yükseköğretime geçişin yaygınlaşmasının lise sistemini yeniden düşünmeyi zorunlu kıldığını belirtti. “Eğer kamuoyundan bu yönde bir talep olursa, sistem değişikliği üzerinde uzlaşarak Kabine’ye sunabiliriz” dedi.
DÜNYADA ZORUNLU EĞİTİM
ABD: Eyaletlere göre farklılık gösterse de eğitim genellikle 6 ila 16 veya 18 yaş arası zorunlu.
ALMANYA: Eyalete bağlı olarak 6 ila 15 veya 16 yaş arasındakilerin eğitimini zorunlu kılıyor.
JAPONYA: 6 yaşında başlayıp 15 yaşında biten 9 yıllık zorunlu eğitim dönemi var.
İNGİLTERE: 5 ila 18 yaş arası eğitim zorunlu ancak öğrenciler yüksek öğrenime veya çıraklığa devam etmek istiyorlarsa 16 yaşında okulu bırakabilirler.
FİNLANDİYA ve İSVEÇ: 6 ila 16 yaş arasında zorunlu eğitim vardır ve erken çocukluk eğitimi genellikle 3 yaşta başlıyor.