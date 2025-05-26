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Yaz tatili planı yapmadan önce dikkat: İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz en güzel ülkeler

Yaz tatili planı yapmadan önce dikkat: İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz en güzel ülkeler

14:5826/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Yurt dışı hayali kuranlar için 2025, valizinizi hazırlayıp çıkmanız için harika bir yıl olabilir… Avrupa’nın büyüleyici şehirlerinden Güney Amerika’nın renkli sokaklarına kadar uzanan bu ülkelerde, yalnızca pasaportunuzla seyahat etmek mümkün. İşte vize kuyrukları, belge telaşları ve konsolosluk randevularıyla uğraşmak istemeyenler için Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;</p>
Yurt dışı hayali kuranlar için 2025, valizinizi hazırlayıp çıkmanız için harika bir yıl olabilir… Avrupa’nın büyüleyici şehirlerinden Güney Amerika’nın renkli sokaklarına kadar uzanan bu ülkelerde, yalnızca pasaportunuzla seyahat etmek mümkün. İşte vize kuyrukları, belge telaşları ve konsolosluk randevularıyla uğraşmak istemeyenler için Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;

2025 yılında dünyayı keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için müjdeli haber… Vize başvurusuyla uğraşmadan, sadece pasaportunuzu alıp yola çıkabileceğiniz onlarca ülke olduğunu biliyor muydunuz? Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Okyanusya’ya kadar pek çok ülke Türk pasaportuna kapılarını açıyor. Tatil ya da iş seyahati planlıyorsanız, hem zaman kaybından kurtulmak hem de vize masrafı ödememek için bu ülkeler tam size göre. Seyahatseverler için hazırlanan bu güncel liste, oturum süreleriyle birlikte 2025’te vizesiz gezilebilecek tüm ülkeleri kapsıyor.

AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER


Arnavutluk – 90 gün

Bosna-Hersek – 90 gün

Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)

Kosova – 90 gün


Makedonya – 90 gün

Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)

Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)

Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER


Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)

Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)

Kazakistan – 30 gün

Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)

Özbekistan – 30 gün

Tayland – 30 gün

Güney Kore – 90 gün

Endonezya – 30 gün

Filipinler – 30 gün


Japonya – 90 gün

Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)

Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş

Nepal – Kapıda vize

ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT


Katar – 30 gün

Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)

Lübnan – 90 gün

Ürdün – 90 gün

Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir

Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş


AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER


Fas – 90 gün

Tunus – 90 gün

Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)

Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş

Kenya – E-vize

Madagaskar – Kapıda vize

AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER


Arjantin – 90 gün

Brezilya – 90 gün

Şili – 90 gün

Kolombiya – 90 gün

Ekvador – 90 gün

Venezuela – 90 gün

Uruguay – 90 gün

Paraguay – 90 gün

Peru – 90 gün

Bolivya – Kapıda vize

KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER


Dominika – 21 gün

Saint Kitts ve Nevis – 90 gün

Antigua ve Barbuda – 180 gün

Barbados – 90 gün

Saint Lucia – 42 gün

Fiji – 120 gün

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