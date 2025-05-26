Yurt dışı hayali kuranlar için 2025, valizinizi hazırlayıp çıkmanız için harika bir yıl olabilir… Avrupa’nın büyüleyici şehirlerinden Güney Amerika’nın renkli sokaklarına kadar uzanan bu ülkelerde, yalnızca pasaportunuzla seyahat etmek mümkün. İşte vize kuyrukları, belge telaşları ve konsolosluk randevularıyla uğraşmak istemeyenler için Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;

2025 yılında dünyayı keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için müjdeli haber… Vize başvurusuyla uğraşmadan, sadece pasaportunuzu alıp yola çıkabileceğiniz onlarca ülke olduğunu biliyor muydunuz? Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Okyanusya’ya kadar pek çok ülke Türk pasaportuna kapılarını açıyor. Tatil ya da iş seyahati planlıyorsanız, hem zaman kaybından kurtulmak hem de vize masrafı ödememek için bu ülkeler tam size göre. Seyahatseverler için hazırlanan bu güncel liste, oturum süreleriyle birlikte 2025’te vizesiz gezilebilecek tüm ülkeleri kapsıyor.

1 /9 AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Arnavutluk – 90 gün Bosna-Hersek – 90 gün Karadağ – 90 gün (180 gün içinde) Kosova – 90 gün



2 /9 Makedonya – 90 gün Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak) Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün) Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

3 /9 ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş) Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle) Kazakistan – 30 gün Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş) Özbekistan – 30 gün

4 /9 Tayland – 30 gün Güney Kore – 90 gün Endonezya – 30 gün Filipinler – 30 gün



5 /9 Japonya – 90 gün Maldivler – 30 gün (kapı vizesi) Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş Nepal – Kapıda vize

6 /9 ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT

Katar – 30 gün Bahreyn – Kapıda vize (15 gün) Lübnan – 90 gün Ürdün – 90 gün Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş



7 /9 AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Fas – 90 gün Tunus – 90 gün Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize) Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş Kenya – E-vize Madagaskar – Kapıda vize

8 /9 AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Arjantin – 90 gün Brezilya – 90 gün Şili – 90 gün Kolombiya – 90 gün Ekvador – 90 gün Venezuela – 90 gün Uruguay – 90 gün Paraguay – 90 gün Peru – 90 gün Bolivya – Kapıda vize