2025 yılında dünyayı keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için müjdeli haber… Vize başvurusuyla uğraşmadan, sadece pasaportunuzu alıp yola çıkabileceğiniz onlarca ülke olduğunu biliyor muydunuz? Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Okyanusya’ya kadar pek çok ülke Türk pasaportuna kapılarını açıyor. Tatil ya da iş seyahati planlıyorsanız, hem zaman kaybından kurtulmak hem de vize masrafı ödememek için bu ülkeler tam size göre. Seyahatseverler için hazırlanan bu güncel liste, oturum süreleriyle birlikte 2025’te vizesiz gezilebilecek tüm ülkeleri kapsıyor.
AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Arnavutluk – 90 gün
Bosna-Hersek – 90 gün
Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)
Kosova – 90 gün
Makedonya – 90 gün
Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)
Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)
Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)
ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)
Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)
Kazakistan – 30 gün
Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)
Özbekistan – 30 gün
Tayland – 30 gün
Güney Kore – 90 gün
Endonezya – 30 gün
Filipinler – 30 gün
Japonya – 90 gün
Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)
Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş
Nepal – Kapıda vize
ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT
Katar – 30 gün
Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)
Lübnan – 90 gün
Ürdün – 90 gün
Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir
Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş
AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Fas – 90 gün
Tunus – 90 gün
Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)
Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş
Kenya – E-vize
Madagaskar – Kapıda vize
AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Arjantin – 90 gün
Brezilya – 90 gün
Şili – 90 gün
Kolombiya – 90 gün
Ekvador – 90 gün
Venezuela – 90 gün
Uruguay – 90 gün
Paraguay – 90 gün
Peru – 90 gün
Bolivya – Kapıda vize
KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Dominika – 21 gün
Saint Kitts ve Nevis – 90 gün
Antigua ve Barbuda – 180 gün
Barbados – 90 gün
Saint Lucia – 42 gün
Fiji – 120 gün