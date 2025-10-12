Yeni Şafak
Mahalleye gelen şaşkına dönüyor: 410 hanede 2 bin kişinin soyadı aynı: Öğretmenler ve yabancılar hariç

10:2212/10/2025, Pazar
IHA
Hatay’da bulunan 2 bin nüfuslu Gözene Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların hepsi ‘Dadük’ soy ismini taşıyor. Bölgede ‘Dadük’ olarak tanınan mahalleye ilk kez gelenler herkesin aynı soy ismi taşıması karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Samandağ ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta dağ yamacında yer alan 410 hanelik Gözene Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin vatandaş yaşıyor.

Nüfusunun kalabalık olmasıyla tanınmış bir mahalle olan Gözene’yi ön plana çıkaransa mahallede yaşayan herkesin soy isminin ‘Dadük’ olması. İnsanların birine kendini tanımakta anne ve baba ismini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesiyse resmi işlerde yaşanan karışıklıkların son yıllarda önüne geçti.

Mahallede en çok dikkat çeken unsurlardan biriyse mahalle mezarlığında bulunan mezarlardaki insanların hepsinin soy isminin aynı olması.

"Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler"


Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, mahalleye ilk kez gelenlerin ‘Dadük’ soy ismi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri ‘Dadük’. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" dedi.

"Hepimizin soy isimleri ‘Dadük’ ve dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz"


Atalarından kendilerine kalan ‘Dadük’ soy ismini taşımaya devam ettiklerini belirten Muhsin Dadük, "Hepimizin soy isimleri ‘Dadük’. Dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’ oldu" ifadelerini kullandı.

#Hatay
#Dadük
#Gözene Mahallesi
