Mahalleye gelen şaşkına dönüyor: 410 hanede 2 bin kişinin soyadı aynı: Öğretmenler ve yabancılar hariç

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, mahalleye ilk kez gelenlerin ‘Dadük’ soy ismi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri ‘Dadük’. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" dedi.