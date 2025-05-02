Mangalcının çöpü driftçinin lastik izinin harap ettiği yayla bu bahar çiçeksiz kaldı: Her taraf atık ve boş mermi kovanlarıyla dolu

Doğal alanların sosyal medyada ün kazandıkça daha fazla ziyaretçi çekmesinin anlaşılabilir bir durum olduğunu aktaran Gökçe, "Ancak bu ilginin beraberinde getirdiği tahribat endişe verici. Eğrigöl gibi özel bölgelerin korunarak ziyaret edilmesi hem doğal dengeyi hem de bu güzelliğin sürdürülebilirliğini garanti altına alır. Ne yazık ki bilinçsizce yapılan mangal, araçla araziye girip drift yapma, ateşli silah kullanımı gibi davranışlar sadece çiçekleri değil, bu çiçeklerle beslenen böcekleri, bu böceklerle beslenen kuşları, tüm yaban hayat döngüsünü tehdit etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu tür tahribatlara yol açanlara caydırıcı cezalar uygulaması ve bölgeye uyarı levhaları asılması gerekmektedir. Eğrigöl'ün korunması sadece doğaseverlerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır" diye konuştu. (DHA)







