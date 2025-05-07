Yaş temelli model ise daha radikal bir öneri içeriyor. Bu modelde 16 yaşını dolduran öğrencinin zorunlu eğitimden muaf tutulması ya da liseyi tümüyle isteğe bağlı hale getirmek tartışılıyor.





Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredata geçilirken, liselerdeki dönüşüm için de eğitim uzmanlarının, STK’ların ve ilgili paydaşların görüşleri alınmaya başlandı. MEB, hem öğrencilerin akademik hem de bireysel gelişimlerini ön planda tutacak bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyor.