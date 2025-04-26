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Memuriyete 35 yaş sınırı mı geliyor? AK Parti yeni yasa teklifi Meclis'te

Memuriyete 35 yaş sınırı mı geliyor? AK Parti yeni yasa teklifi Meclis'te

11:2726/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Anayasa Mahkemesi'nin bazı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ni "yasa ile düzenlenmeli" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, bu düzenlemelerin yasa formuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 19 maddelik teklif Meclis’e sunuldu.</p><p><br></p>
Anayasa Mahkemesi'nin bazı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'ni "yasa ile düzenlenmeli" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, bu düzenlemelerin yasa formuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 19 maddelik teklif Meclis’e sunuldu.

AK Parti, kamu kurumlarında memuriyete başlama yaşını 35 olarak koruyan 19 maddelik yeni bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bazı KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde "yasa ile düzenleme yapılması gerekir" diyerek iptal ettiği maddeler ile ilgili düzenleme yapan 19 maddelik yasa teklifinde, mesleğe özel yarışma sınavlarıyla yapılacak alımlarda da 35 yaş şartı aranacak.

YARIŞMA SINAVI OLACAK: Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.


UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ: Uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT DÜZENLEMELERİ: TRT Yönetim Kurulu, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilecek. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri yönetmelikle düzenlenecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.



3 YIL SINIRI: Vergi incelemesine yetkili olanlar, memuriyetten ayrıldıktan sonraki 3 yılda inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

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