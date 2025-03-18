Meteoroloji uyardı: Yurdun doğu kesimlerine yoğun kar bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Konya'nın güneydoğu, Malatya'nın kuzey, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Tokat'ın doğu ilçelerinde karla karışık yağmur, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor.