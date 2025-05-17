Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji saat verip uyardı: 15 kent için 'sarı' alarm

Meteoroloji saat verip uyardı: 15 kent için 'sarı' alarm

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:4017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün Marmara, Karadeniz ve Ege'de yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca 15 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

15 ile sarı kodlu uyarı


Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 15 il şöyle:


Afyonkarahisar, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Yalova

Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU ŞÖYLE


MARMARA


Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


BALIKESİR °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE


Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu


DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu


İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu


ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu


ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu


ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu


KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu


ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu


SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu


TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu


KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu


MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu


VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

#Meteoroloji
#Düzce
#Zonguldak
#Bartın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli zam tahmini yeniden değişti: YENİ İPUCUNU PAYLAŞTI: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?