Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı geldi: 4 il için 'sarı' kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.