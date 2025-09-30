Yeni Şafak
Nefes kesen kurtarma operasyonu: Diyarbakır’da kuyuya düşen dört kişi yaralandı, kurtarma çalışması sürüyor

Nefes kesen kurtarma operasyonu: Diyarbakır’da kuyuya düşen dört kişi yaralandı, kurtarma çalışması sürüyor

18:5430/09/2025, Salı
DHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuyuya düşen, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Ekipler, yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesi, eski devlet hastanesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki boş bir su kuyusunu temizlemek isteyen ve aralarında çocukların da olduğu 4 kişi, dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten kuyuya düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler 4 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

