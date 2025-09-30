Su kuyusunda feci son: Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren dört kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.