Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Su kuyusunda feci son: Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren dört kişi öldü

Su kuyusunda feci son: Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren dört kişi öldü

18:5430/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. 

Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 


Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. 

Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. 

#Diyarbakır
#Kuyu
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB 2025 girişimci desteği: KOSGEB başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? 36 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi