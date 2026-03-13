Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre ÖGG 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. ÖGG 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavı sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilir? İşte egm.gov.tr/ozelguvenlik sonuç sorgulama ekranı.
Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi için geri sayım sona erdi. 22 Şubat 2026 Pazar günü düzenlenen sınav sonrası adayların heyecanla beklediği ÖGG sonuç açıklanma tarihi nihayet geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvime göre ÖGG sınav sonuçları bugün belli oluyor. 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavı sonuçları www.egm.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılıyor. Peki, 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Güvenlik Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre, ÖGG 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.
ÖGG sonuçlarının saati hakkında ise bir duyuru paylaşılmadı.
ÖGG SINAVI GEÇME NOTU KAÇTIR?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG) SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından listelenen başvuru şartları şunlardır:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.