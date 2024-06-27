Ormanda izinsiz böcek toplarken yakalanan Rus akademisyene 378 bin 141 lira ceza

'ÖLÜ VEYA DİRİ YURT DIŞINA İZİNSİZ ÇIKARMAK YASAK'





Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri, yabancıların Türkiye'den her türlü bitki ve hayvanı (doku parçaları da dahil) ölü veya diri yurt dışına izinsiz çıkarmasının yasak olduğunu, yerli araştırmacılar olmadan ve araştırma izni almadan ülkede bilimsel araştırma yapamayacağını, genetik analiz yapılacak araştırmalarda dahi bu analizin öncelikle ülkede yapılmasının zorunlu olduğunu, TÜBİTAK tarafından analizin yapılamayacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde ise analiz yapılacak dokunun analizin ardından Türkiye'ye gönderilmek şartıyla izin verilebildiğini bildirdi.





DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri, arazide benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların, şüpheli kişileri en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliklerine veya kolluk kuvvetlerine bildirmelerini de istedi.