Otomobille çarpışan motosikletin şoka giren sürücüsü: Ben birine mi çarptım

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahale sırasında şoka giren motosiklet sürücüsü sağlık görevlilerine "Ben birine mi çarptım" diye sordu.