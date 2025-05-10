Park halindeki araca taş ve yumruklarla saldırdı: Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki bir araca kimliği belirsiz bir şahıs, taş ve yumrukla saldırdığı araçta 8 bin liralık hasara yol açtı. Saldırı sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam eden şahsın o halleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 /4 Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde sokağa girerek bir apartmanın kapısı önünde bir süre bekledi.

2 /4 Şüpheli şahıs, ardından sokakta park halinde bulunan araca taşla saldırdı. Taşlı saldırı sonucu aracın ön sağ camı kırılırken, kaporta ve yan aynada da maddi hasar oluştu.

3 /4 Araçta yaklaşık 7-8 bin liralık hasar meydana geldi. Saldırgan, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi sokaktan uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.