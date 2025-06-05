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Sabit radar noktaları belli oldu: Aman dikkat bayramda hız yapanlara ceza yağacak

Sabit radar noktaları belli oldu: Aman dikkat bayramda hız yapanlara ceza yağacak

15:585/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla bu bayram tatilinde sıkı trafik denetimlerinin yapılacağını duyurmuştu. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan milyonlarca vatandaş için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar noktalarını açıkladı. Hız ihlallerini önlemek amacıyla sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri belli oldu. İşte il il güncel konumları.

Bayram tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk artarken, sürücüler hız limitlerine karşı henüz bayram tatili başlamadan defalarca kez uyarıldı. Emniyet, sabit radar noktalarını kamuoyuyla paylaşırken, Bakan Ali Yerlikaya gezici radarlarla da anlık kontrollerin yapılacağını ve kurallara uymayanlara ceza kesileceğini konusunda vatandaşları uyardı.

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yer alırken gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Sarıkaya - Yozgat

Yıldızeli - Sivas

Tosya

Tortum

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Taşova - Amasya

Sorgun - Yozgat

Selçuk - İzmir

Pasinler - Erzurum

Osmaniye

Osmancık

Niğde

Merzifon

Mardin

Evreşe - Keşan

Lapseki

Kütahya

Kurşunlu

Körfez

Konya

Kızılören - Afyonkarahisar

Kepez

Keçiborlu

Kayseri

Kazım Karabekir - Karaman

İstanbul

Ilgaz - Kastamonu

Hafik - Sivas

Gerede

Gaziantep

Ezine

Erzurum

Erbaa

Akçakiraz - Elazığ

Denizli

Dazkırı - Afyonkarahisar

Çerkeş

Bucak - Burdur Yolu

Bozüyük

Bolu 2

Bolu

Bilecik Başköy Kavşağı

Bilecik

Biga

Atkaracalar - Çankırı

Aşkale - Erzurum

Ankara - Kırıkkale

Amasya

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Sultandağı - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Çay - Afyon

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Gölbaşı - Adıyaman

"https://onlineislemler.egm.gov.tr/trafik/sayfalar/edsharita.aspx" sitesi üzerinden sabit radar noktalarına ulaşabilir. Güzergahınızdaki radar noktalarına daha hızlı erişebilirsiniz.

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