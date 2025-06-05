Sabit radar noktaları belli oldu: Aman dikkat bayramda hız yapanlara ceza yağacak

Bayram tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk artarken, sürücüler hız limitlerine karşı henüz bayram tatili başlamadan defalarca kez uyarıldı. Emniyet, sabit radar noktalarını kamuoyuyla paylaşırken, Bakan Ali Yerlikaya gezici radarlarla da anlık kontrollerin yapılacağını ve kurallara uymayanlara ceza kesileceğini konusunda vatandaşları uyardı.