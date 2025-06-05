Sabit radar noktaları belli oldu: Aman dikkat bayramda hız yapanlara ceza yağacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla bu bayram tatilinde sıkı trafik denetimlerinin yapılacağını duyurmuştu. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan milyonlarca vatandaş için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar noktalarını açıkladı. Hız ihlallerini önlemek amacıyla sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri belli oldu. İşte il il güncel konumları.
Bayram tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk artarken, sürücüler hız limitlerine karşı henüz bayram tatili başlamadan defalarca kez uyarıldı. Emniyet, sabit radar noktalarını kamuoyuyla paylaşırken, Bakan Ali Yerlikaya gezici radarlarla da anlık kontrollerin yapılacağını ve kurallara uymayanlara ceza kesileceğini konusunda vatandaşları uyardı.
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yer alırken gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.
Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.
İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER
Sarıkaya - Yozgat
Yıldızeli - Sivas
Tosya
Tortum
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Taşova - Amasya
Sorgun - Yozgat
Selçuk - İzmir
Pasinler - Erzurum
Osmaniye
Osmancık
Niğde
Merzifon
Mardin
Evreşe - Keşan
Lapseki
Kütahya
Kurşunlu
Körfez
Konya
Kızılören - Afyonkarahisar
Kepez
Keçiborlu
Kayseri
Kazım Karabekir - Karaman
İstanbul
Ilgaz - Kastamonu
Hafik - Sivas
Gerede
Gaziantep
Ezine
Erzurum
Erbaa
Akçakiraz - Elazığ
Denizli
Dazkırı - Afyonkarahisar
Çerkeş
Bucak - Burdur Yolu
Bozüyük
Bolu 2
Bolu
Bilecik Başköy Kavşağı
Bilecik
Biga
Atkaracalar - Çankırı
Aşkale - Erzurum
Ankara - Kırıkkale
Amasya
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Sultandağı - Afyonkarahisar
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Çay - Afyon
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Gölbaşı - Adıyaman
"https://onlineislemler.egm.gov.tr/trafik/sayfalar/edsharita.aspx" sitesi üzerinden sabit radar noktalarına ulaşabilir. Güzergahınızdaki radar noktalarına daha hızlı erişebilirsiniz.