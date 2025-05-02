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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

16:492/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacağını geçtiğimiz gün duyurmuştu. Binlerce adayın heyecanla beklediği tercih süreci resmen başladı.</p>
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacağını geçtiğimiz gün duyurmuştu. Binlerce adayın heyecanla beklediği tercih süreci resmen başladı.

ÖSYM tarafından yapılan X paylaşımına göre Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih süreci resmen başladı. Açıklamaya göre; adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.


ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.


Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.


KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU


Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?


Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı.


Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
#sağlık bakanlığı personel alımı tercihleri
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