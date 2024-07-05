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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Metrelerce kuyruk oluştu

16:03 - 5/07/2024 Cuma
AA
<p>D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikapın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.</p>
D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikapın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kazada tır sürücülerinden A.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. ve oğlu O.Ç. araçta sıkıştı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Yaralılardan N.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafiğin bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

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Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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#Kaza
#Drone
#Sakarya
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